ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел Сирии сообщило о нарушении границы со стороны Турции. Бронетранспортеры турецких вооружённых сил пересекли границу и вошли в город Саракиб.

Государственный телеканал Syria TV располагает данными о том, что турецкие БТР движутся в сторону города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, который в настоящее время окружён подразделениями сирийской армии. Военные пытаются проникнуть в контролируемый боевиками город.

Идлиб является последним прибежищем террористов на территории страны. Наряду с вооружёнными сторонниками оппозиции там действуют бойцы запрещённой в России экстремисткой организации «Джебхат ан-Нусра».