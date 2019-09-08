ИА «Ореанда-Новости» Агентство Anadolu сообщило, что подразделения армий Турции и США начали первое совместное наземное патрулирование планируемой зоны безопасности в северо-восточной части Сирии.

По данным телеканала TRT, военный конвой выдвинулся из приграничного турецкого уезда Акчакале.

Министерство национальной обороны Турции проинформировало, что в операции наряду с конвоем бронетехники задействованы беспилотные летательные аппараты.

Целью функционирования центра является создание на севере Сирии буферной зоны, на территорию которой смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая стала бы опорой для обеспечения безопасности на границе двух государств.