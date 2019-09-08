08.09.2019, 12:10
Турецкие и американские военные приступили к патрулированию зону безопасности в Сирии
ИА «Ореанда-Новости» Агентство Anadolu сообщило, что подразделения армий Турции и США начали первое совместное наземное патрулирование планируемой зоны безопасности в северо-восточной части Сирии.
По данным телеканала TRT, военный конвой выдвинулся из приграничного турецкого уезда Акчакале.
Министерство национальной обороны Турции проинформировало, что в операции наряду с конвоем бронетехники задействованы беспилотные летательные аппараты.7 августа представители командования Турции и США достигли договорённости о создании центра совместных операций в Сирии. Целью функционирования центра является создание на севере Сирии буферной зоны, на территорию которой смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая стала бы опорой для обеспечения безопасности на границе двух государств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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