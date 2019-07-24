24.07.2019, 18:16
Туристов в Крыму призвали бойкотировать фотографов с животными
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что туристы должны бойкотировать фотографов с животными.
Он также призвал правоохранителей тщательнее бороться с такими фотографами. Иоффе сделал своё заявление на фоне информации о том, что фотографы избили туриста за отказ платить за снимок с животным.
Глава общественной палаты отметил, что фотографироваться на фоне измученного животного недопустимо. Он призвал людей задуматься и объявить бойкот таким фотографам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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