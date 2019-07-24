ИА «Ореанда-Новости». Руководитель общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что туристы должны бойкотировать фотографов с животными.



Он также призвал правоохранителей тщательнее бороться с такими фотографами. Иоффе сделал своё заявление на фоне информации о том, что фотографы избили туриста за отказ платить за снимок с животным.



Глава общественной палаты отметил, что фотографироваться на фоне измученного животного недопустимо. Он призвал людей задуматься и объявить бойкот таким фотографам.