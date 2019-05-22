Предложенный экспертами кластер будет объединять 178-тысячный Норильск, город Дудинка с населением в 21 тысячу человек и объект Списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - плато Путорана. Все три территории расположены в Красноярском крае.В настоящее время все они воспринимаются туристами как три отдельных, не связанных между собой, места посещения.На прошлой неделе специалист по созданию стратегии бренда Наталья Рыбальченко, арт-директор Игорь Маковский и социолог Мария Королёва побывали в Норильске и Дудинке, посетили плато Путорана, собирая и анализируя материал для дальнейшего его использования в бренд-стратегии кластера. Туристский кластер "Арктический" будет иметь несколько вариантов реализации, выбранный сценарий положат в основу составления официального документа, в котором описывается концепция и атрибуты бренда, его целевая аудитория, позиционирование компании и другие данные.Проект "Арктический" подразумевает интеграцию трёх территорий так называемого "большого Таймыра" в единое рекреационное место.Инвестиционное участие также приветствуется в кластере - необходимо развитие инфраструктуры территорий: строительство гостиниц, этнографической деревни, улучшение состояния автомобильных дорог.