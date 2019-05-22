22.05.2019, 23:28
Туристский кластер "Арктический" объединит три российские территории на Севере
ИА "Ореанда-Новости" Компания "АСмысл" совместно с Агентством развития Норильска разрабатывает идею создания единого туристско-рекреационного места под названием "Арктический".
Предложенный экспертами кластер будет объединять 178-тысячный Норильск, город Дудинка с населением в 21 тысячу человек и объект Списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - плато Путорана. Все три территории расположены в Красноярском крае. Основная идея проекта заключается в том, чтобы соединить эти территории в единое целое. В настоящее время все они воспринимаются туристами как три отдельных, не связанных между собой, места посещения.
На прошлой неделе специалист по созданию стратегии бренда Наталья Рыбальченко, арт-директор Игорь Маковский и социолог Мария Королёва побывали в Норильске и Дудинке, посетили плато Путорана, собирая и анализируя материал для дальнейшего его использования в бренд-стратегии кластера. Туристский кластер "Арктический" будет иметь несколько вариантов реализации, выбранный сценарий положат в основу составления официального документа, в котором описывается концепция и атрибуты бренда, его целевая аудитория, позиционирование компании и другие данные. Уже в ноябре этого года результаты исследования этих северных территорий будут обнародованы.
Проект "Арктический" подразумевает интеграцию трёх территорий так называемого "большого Таймыра" в единое рекреационное место. Несколько направлений туристических направлений, как например, круизный, событийный, экологический, этнографический, культурно-познавательный и промышленный туризм, объединят в один проект. Инвестиционное участие также приветствуется в кластере - необходимо развитие инфраструктуры территорий: строительство гостиниц, этнографической деревни, улучшение состояния автомобильных дорог.
Предложенный экспертами кластер будет объединять 178-тысячный Норильск, город Дудинка с населением в 21 тысячу человек и объект Списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - плато Путорана. Все три территории расположены в Красноярском крае. Основная идея проекта заключается в том, чтобы соединить эти территории в единое целое. В настоящее время все они воспринимаются туристами как три отдельных, не связанных между собой, места посещения.
На прошлой неделе специалист по созданию стратегии бренда Наталья Рыбальченко, арт-директор Игорь Маковский и социолог Мария Королёва побывали в Норильске и Дудинке, посетили плато Путорана, собирая и анализируя материал для дальнейшего его использования в бренд-стратегии кластера. Туристский кластер "Арктический" будет иметь несколько вариантов реализации, выбранный сценарий положат в основу составления официального документа, в котором описывается концепция и атрибуты бренда, его целевая аудитория, позиционирование компании и другие данные. Уже в ноябре этого года результаты исследования этих северных территорий будут обнародованы.
Проект "Арктический" подразумевает интеграцию трёх территорий так называемого "большого Таймыра" в единое рекреационное место. Несколько направлений туристических направлений, как например, круизный, событийный, экологический, этнографический, культурно-познавательный и промышленный туризм, объединят в один проект. Инвестиционное участие также приветствуется в кластере - необходимо развитие инфраструктуры территорий: строительство гостиниц, этнографической деревни, улучшение состояния автомобильных дорог.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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