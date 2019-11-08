Выяснилось, что туристы берут продукты, поскольку на некоторых рейсах не предоставляется бесплатное питание. В путешествие на самолёте россияне берут мандарины, пирожки, печенье, сырники, орехи, конфеты - так называемые продукты для перекуса. Некоторые из путешествующих с детьми берут молочные каши или пюре.Также опытные путешественники советуют обеспечить себя едой, если придется лететь рейсом, где даже чай стоит дорого. Помимо этого отмечено, что некоторые россияне питаются своими продовольственными запасами уже после перелёта.