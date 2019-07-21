Встреча произошла на архипелаге Земля Франца-Иосифа, который расположен на территории национального парка «Русская Арктика».

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы национального парка «Русская Арктика», туристов круизного туристического рейса регулярно высаживают на льдины, расположенные на Северном Полюсе, однако, медведь вышел навстречу туристам впервые за всю историю существования «Русской Арктики». Ледокол «50 лет Победы» прибыл на Землю Франца-Иосифа 13 июля, программой тура было запланировано торжественное мероприятие в честь достижения самой северной точки Земли. Однако, начало отмечания события было встречено выходом белого медведя к ледоколу. Животное заметили с капитанского мостика. Разумеется, выходить на льдины туристам запретили, однако, оставили наблюдать за этим зверем со стороны.

Туристы ледокола рассказывают о том, что предположительно медведица подошла к месту высадки и проявила особое внимание к сигнальным флагам – начала их облизывать. После такого «знакомства» белый медведь спокойно удалился в толщи льда.

По словам специалистов, аналогичные встречи с этим зверем происходят крайне редко – белые медведи почти не заходят на территории старых льдов. Единственная встреча с медведем была зафиксирована двенадцать лет назад – тогда животное заметили пассажиры атомного ледокола «Ямал». Эксперты также отметили, что случившийся в этом году инцидент доказывает тот факт, что экскурсии на Северный Полюс должны проходить при условии абсолютной безопасности туристов.