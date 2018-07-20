ИА «Ореанда-Новости». Из Единого федерального реестра исключён туроператор «Интрэвел Столешники», он прекращает свою деятельность, так как не может выполнить все обязательства по договорам. А нашумевшую компанию «Натали Турс» проверит прокуратура после обращения граждан.



С 20 июля туроператор «Интрэвел Столешники», который был зарегистрирован в 2014 году, прекращает свою деятельность, оператор не может исполнить все свои обязательства по договорам о реализации турпродукта. «Интрэвел Столешники» по этой причине исключили из Единого федерального реестра. Информация об этом появилась в соответствующем документе, который опубликовал Ростуризм.

Согласно данным Ростуризма, за прошлый год туроператор отправил за границу около 1,4 тысяч человек, им продавали полноценные туры, которые включали в себя перелёт и проживание в отелях на сумму 38,7 миллионов рублей.



При этом на самом сайте туристической компании опубликовано сообщение от 20 июля, в котором руководство сообщает клиентам о том, что их туроператорская деятельность прекращается, это произошло по требованию федерального закона №123 и руководствуясь интересами туристов. Также сказано, что из сложившейся ситуации компании выйти не удалось, несмотря на то, что она почти два месяца пыталась привлекать инвестиции «в жестких условиях негативного информационного поля».

Финансовая ответственность «Интрэвел Столешники» перед своими клиентами застраховала в четырёх компаниях на сумму 80 миллионов рублей. По двадцать миллионов в САО «Якорь» и АО «СК Армеец», тридцать миллионов в страховой компании «Инвестстрах» и десять – в СК «Экип».



Также сегодня стало известно о том, что прокуратура Москвы начала проверку российского туроператора «Натали Турс». В прокуратуру обратилось ряд граждан. Эту информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя прокуратуры Людмилу Нефёдову.



Нефёдова рассказала, что ведомство проверит туроператора «Натали Турс» на соблюдение требований законодательства о туризме и защите прав потребителей. Она отметила, что ход проверки взят на контроль прокурором Москвы Владимиром Чуриковым.



