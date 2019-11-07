ИА «Ореанда-Новости». По данным Ассоциации туроператоров России за 9 месяцев число иностранных туристов в России выросло на 20,5%.

Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на сообщение АТОР.

Всего с начала года Россию посетили свыше 25 миллионов туристов. Таким образом количество иностранцев выросло на 0,75% по сравнению с предыдущим годом.

Наибольшее количество туристов прибыло из Украины. Гости из Киева всё чаще предпочитают России другие страны, однако всё ещё любят это направление. За 9 месяцев из соседней страны к нам приехало 6,7 миллионов человек. Далее идут Казахстан, Узбекистан, Китай, Таджикистан, Азербайджан, Финляндия и так далее.

Большая часть иностранцев приезжают в Россию по рабочим делам, в бизнес-поездках или командировках. На втором месте по популярности – шоппинг.

Основой иностранного туристического потока в Россию являются китайцы. За три квартала этого года нашу страну посетило 1,3 миллиона человек из Китая.