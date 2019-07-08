Однако, изменение маршрута не может не отразиться на стоимости билетов для граждан.

На замену рейса Москва – Тбилиси в помощь путешественникам приходят другие направления. Так, например, добраться до грузинской столицы можно через Минск, на что придётся потратить около 13 тысяч рублей. Сам перелёт по времени займёт 5,5 часов. Другим вариантом может стать полёт через азербайджанскую столицу, но цена поднимется до 18,8 тысяч рублей, а сам полёт займёт 7,5 часов. Если путешественник располагает достаточным количеством свободного времени, то туроператоры предлагают лететь через турецкий Стамбул. 10 часов на борту самолёта обойдётся пассажиру в почти 19 тысяч рублей. В целом, с сегодняшнего дня стоимость авиабилетов в Грузию из Россию возросла примерно на треть.

Российские туроператоры предлагают также варианты с использованием других видов транспорта. Например, из южного Сочи до Грузии можно добраться водным путём – на пароме, из Пятигорска или Владикавказа можно добраться автотранспортом.

Стоит отметить, что по сведениям, предоставленным грузинской стороной, каждый пятый турист в прошлом году в этом государстве являлся гражданином Российской Федерации. Соотечественников привлекала в Грузии относительная дешевизна авиасообщения и проживания. Отмена прямых рейсов в Грузию стала причиной выбора других курортных направлений для российских граждан. Напомним, что грузинским авиаперевозчикам также запрещено приземляться на территории России. Запрещение авиасообщения между двумя странами связано со сложившейся ситуацией внутри Грузинского государства.