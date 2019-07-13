ИА «Ореанда-Новости» Министерство национальной обороны Турции сообщило о проведении очередной антитеррористической операции в северной части Ирака.

В коммюнике военного ведомства сказано, что 12 июля в 22 часа по местному времени (совпадает с московским) подразделения турецких спецназовцев начали операцию под названием «Лапа-2» при поддержке артиллерии и авиации. Задействованы сухопутная военная техника, боевые вертолёты T129 ATAK, беспилотные летательные аппараты. Целью операции является ликвидация укрытий в иракском регионе Хакурк, в которых находят прибежище террористы.

Предыдущая аналогичная кампания была проведена в конце мая 2019 года. Тогда бойцы турецкой армии нейтрализовали более 60 членов Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией.