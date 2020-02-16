Об этом заявлено в материале издания Sports.ru, которое ссылается на документальную ленту, продемонстрированную на японском ТВ.Тренер утверждает, что перед принятием решения о том, чтобы приостановить карьеру, Загитова попросила специалистов "перестать её заставлять". Тутберидзе говорит, что Загитова регулярно "заканчивала" карьеру, а тренеры её постоянно возвращали.Также российский тренер сказала, что говорила своей подопечной, что она не имеет права покидать спорт.