ИА «Ореанда-Новости». Полиция Тверской области собирается проверить данные об участии депутата в клубной драке.

Полиция Тверской области собирается проверить, был ли местный депутат участником драки в ночном клубе. По информации правоохранительных органов, по данному случаю в дежурную часть обращений не поступало. Также не было и жалоб или обращений по поводу телесных повреждений, сообщила представитель регионального УМВД РИА Новости.

По информации, распространившейся по сети, один из местных клубов стал центром конфликта. В драке принимал участие депутат. Авторы статей также сообщали о том, что он хамил персоналу и гостям.

Представитель УМВД добавила, что на данный момент проводится проверка, поэтому нельзя точно назвать всех обстоятельства инцидента.