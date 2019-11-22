ИА «Ореанда-Новости». Тверской суд Москвы отказался принимать иск от ФБК к Путину.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

«Фонд борьбы с коррупцией» решил подать иск на президента России Владимира Путина. Тверской суд столицы, в который было подано заявление, отказал в приёме. Решение суда можно будет обжаловать в Московском городском суде, добавила Бондарева.

По словам пресс-секретаря суда, данные обвинения не могут быть предъявлены к главе государства в административном производстве. Это противоречит некоторым положениям верховного закона страны Конституции. Упомянутые положения суд объяснил в отказе.

Бондарева подчеркнула, что принятие иска могло бы нарушить принципы разделения властей в России.

Ранее НО «ФБК» подавало иск на Владимира Путина о признании его бездействия незаконным.