ИА «Ореанда-Новости» У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища обнаружено заболевание эхинококкоз, вызываемое ленточными червями. Вспышку инфекционного заболевания подтвердил Минздрав Ульяновской области.

Кроме воспитанников училища, эхинококкоз был выявлен также у двух офицеров и одного работника кухни. На данный момент в учебном заведении проводится проверка, медикам предстоит обследовать курсантов и персонал, всего 800 человек.

Родители воспитанников обеспокоены произошедшим, многие забрали детей, чтобы пройти полное обследование организма самостоятельно. Как рассказала радиостанции «Говорит Москва» мать одного из курсантов, родители первыми забили тревогу, на обследовании, по её словам, у суворовцев обнаружили «червей в лёгких».

«Родители убиты горем, половина судеб пока неизвестна. Говорят, что заболевание проходило бессимптомно», - говорит женщина.

В училище доложили, что выявленное заболевание передалось к кадетам от домашних животных, при этом руководство учебного заведения отметило, что с системой питания в училище вспышка эхинококкоза никоим образом не связана.

«Заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживании», - заявили в учебном заведении.

При этом там отметили, что здоровью курсантов и офицеров ничего не угрожает, а угрозы распространения заболевания на сегодняшний день нет.

Однако с официальным заявлением Ульяновского суворовского училища в корне не согласен депутат Госдумы Алексей Куринный, он считает, что руководство намеренно замалчивает настоящие причины заражения, при этом депутат настаивает на необходимости возбуждения уголовного дела. По его мнению, суворовцы заразились, употребив в пищу некачественные продукты.

«И у меня, и у родителей суворовцев создаётся впечатление, что проблему пытаются «локализовать» и не допустить федерального скандала. В этом, безусловно заинтересованы и Минобороны, и областные власти», - заявил он.

Куринный также подчёркивает, что заболевание гораздо серьёзнее, чем его представили родителям пострадавших, он отметил, что может потребоваться длительное лечение, вплоть до оперативного вмешательства.

При эхинококкозе в органах человека: лёгких, печени, головном мозге образуются паразитарные кисты, заболевание может вызывать осложнения, в некоторых случаях болезнь может протекать годами.