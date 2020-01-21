Изменения связаны с новой пенсионной реформой, которая была принята в 2019 году. Пенсионный возраст был увеличен на 5 лет для всех категорий граждан, за исключением многодетных матерей.Глава ПФР также напомнил об индексации пенсий на 6,6% с 2020 года. Таким образом, более 30 миллионов россиян получат выплаты на 1 тысячу рублей больше, чем в прошлом году. Средний размер пенсий в этом году составит 16,5 тысяч рублей.