21.01.2020, 10:58
У 355 тысяч россиян в этом году отложился выход на пенсию по новой реформе
ИА «Ореанда-Новости». У 355 тысяч россиян в этом году отложился выход на пенсию по новой реформе, сообщает глава ПФР Антон Дроздов. В 2021 году это число увеличится до 800 тысяч рублей.
Изменения связаны с новой пенсионной реформой, которая была принята в 2019 году. Пенсионный возраст был увеличен на 5 лет для всех категорий граждан, за исключением многодетных матерей. Стоит отметить, что данная реформа позволит увеличить пенсионные выплаты за 2 года на 18,3% до суммы 18,3 тысячи рублей.
Глава ПФР также напомнил об индексации пенсий на 6,6% с 2020 года. Таким образом, более 30 миллионов россиян получат выплаты на 1 тысячу рублей больше, чем в прошлом году. Средний размер пенсий в этом году составит 16,5 тысяч рублей.
Изменения связаны с новой пенсионной реформой, которая была принята в 2019 году. Пенсионный возраст был увеличен на 5 лет для всех категорий граждан, за исключением многодетных матерей. Стоит отметить, что данная реформа позволит увеличить пенсионные выплаты за 2 года на 18,3% до суммы 18,3 тысячи рублей.
Глава ПФР также напомнил об индексации пенсий на 6,6% с 2020 года. Таким образом, более 30 миллионов россиян получат выплаты на 1 тысячу рублей больше, чем в прошлом году. Средний размер пенсий в этом году составит 16,5 тысяч рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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