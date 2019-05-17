17.05.2019, 16:43
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
ИА «Ореанда-Новости». У полковников отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева, которых недавно арестовали, изъяли имущество на 12 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что речь идёт о наличных деньгах и драгоценностях. Кроме того, следователи полагают, что примерно такая же сумма может находиться на счетах арестованных, которые принадлежат подставным лицам и компаниям.
Фролова, Черкалина и Васильева арестовали в конце апреля. Черкалина обвиняют в получение взяток в 850 тысяч долларов.
Отмечается, что речь идёт о наличных деньгах и драгоценностях. Кроме того, следователи полагают, что примерно такая же сумма может находиться на счетах арестованных, которые принадлежат подставным лицам и компаниям.
Фролова, Черкалина и Васильева арестовали в конце апреля. Черкалина обвиняют в получение взяток в 850 тысяч долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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