Отмечается, что речь идёт о наличных деньгах и драгоценностях. Кроме того, следователи полагают, что примерно такая же сумма может находиться на счетах арестованных, которые принадлежат подставным лицам и компаниям.Фролова, Черкалина и Васильева арестовали в конце апреля. Черкалина обвиняют в получение взяток в 850 тысяч долларов.