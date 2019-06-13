13.06.2019, 22:15
У чиновников будут изымать незадекларированные доходы
ИА «Ореанда-Новости». Министерство юстиции разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, которые превышают указанные к декларации.
Изымать денежные суммы планируется в том случае, если госслужащий не смог доказать законность их получения.
Речь идёт о доходе, указанном в декларации чиновника или его жены (супруга). При этом закон будет действовать для всех госслужащих, которые обязаны отчитываться о доходах или имуществе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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