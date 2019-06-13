ИА «Ореанда-Новости». Министерство юстиции разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, которые превышают указанные к декларации.



Изымать денежные суммы планируется в том случае, если госслужащий не смог доказать законность их получения.



Речь идёт о доходе, указанном в декларации чиновника или его жены (супруга). При этом закон будет действовать для всех госслужащих, которые обязаны отчитываться о доходах или имуществе.