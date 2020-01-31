Официального подтверждения факта заражения пока нет.Бортпроводники самостоятельно обратились к врачам с указанием на характерные коронавирусу симптомы. В настоящее время обратившиеся в медучреждение члены экипажа были госпитализированы. Им назначили пройти серию анализов и тестов.. Ранее был госпитализирован пилот самолёта, выполняющего рейс из Китая в Россию, с подозрением на заражение китайским коронавирусом.Стоит отметить, что новым видом вируса на сегодня заразились около 10 тысяч человек по всему миру. Из них 171 человек излечился от болезни, а 213 - скончались.