25.11.2019, 22:57
У экс-главы Марий-Эл суд изъял имущество в сумме 2,2 миллиарда рублей
ИА «Ореанда-Новости». У бывшего главы республики Марий-Эл Леонида Маркелова Нижегородский суд изъял имущество в сумме 2,2 миллиарда рублей, сообщает издательство «ТАСС».
Решение было вынесено сегодня, 25 ноября. Однако, пока оно не вступило в законную силу, адвокаты Маркелова могут подать обжалование. Экс-глава Марий-Эл был обвинён в получении взятки в сумме более 235 миллионов рублей в апреле 2017 года.
На продажу планируется выставить 120 объектов недвижимости, часы, предполагаемая стоимость которых составляет 1 миллион рублей, и 16 автомобилей. Также в бюджет будут направлены все денежные средства, которые находятся на рублёвых и валютных счетах Леонида Маркелова.
Решение было вынесено сегодня, 25 ноября. Однако, пока оно не вступило в законную силу, адвокаты Маркелова могут подать обжалование. Экс-глава Марий-Эл был обвинён в получении взятки в сумме более 235 миллионов рублей в апреле 2017 года.
На продажу планируется выставить 120 объектов недвижимости, часы, предполагаемая стоимость которых составляет 1 миллион рублей, и 16 автомобилей. Также в бюджет будут направлены все денежные средства, которые находятся на рублёвых и валютных счетах Леонида Маркелова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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