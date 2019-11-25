Решение было вынесено сегодня, 25 ноября. Однако, пока оно не вступило в законную силу, адвокаты Маркелова могут подать обжалование.На продажу планируется выставить 120 объектов недвижимости, часы, предполагаемая стоимость которых составляет 1 миллион рублей, и 16 автомобилей. Также в бюджет будут направлены все денежные средства, которые находятся на рублёвых и валютных счетах Леонида Маркелова.