ИА «Ореанда-Новости». Психологами было выявлено у жителей столицы новое психическое расстройство, которое получило название ковидофобия, сообщает «Лента.ру».



В основе этого психического расстройства находится страх выйти на улице и заболеть коронавирусом, заявили в информационной службе департамента здравоохранения Москвы.

Москвичи стали обращаться к психологам в связи с переживаниями, которые вызваны распространением инфекции коронавируса. Специалист Лариса Бурыгина заявила, что в большинстве случаев люди имеют желание высказаться, и чтобы их услышали. Одни сетуют на одиночество, другие – на стресс в условиях режима самоизоляции и на трудности сожительства.

Заявлено, что некоторые опасаются возможного заражения тех, кто живёт рядом.



Есть и те, кто просят психологической поддержки из-за инфекции у себя или близких.