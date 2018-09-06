У жителей России нарастает социальная напряжённость – это зафиксировали социологи
ИА «Ореанда-Новости». Левада-центр, который занимается социологическими исследованиями, зафиксировал резкий рост напряженности в обществе. Социологи отмечают, что у россиян почти на треть выросла обеспокоенность всеми социальными проблемами.
Социологи отмечают, что у жителей России возросла обеспокоенность социальными проблемами, это следует из данных исследования, проведённого специалистами Левада-центра. При этом в первую очередь россиян заботят вопросы, связанные с их доходами и общим благосостоянием. Полученные в последнем исследовании данные сравнили с теми, что были сделаны в аналогичный период прошлого года.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась частота выбора практически всех проблем», — сообщили в центре.
Так, россияне больше всего обеспокоены ростом цен в стране, об этом сообщили 72 процента опрошенных. Обеспокоенность безработицей оказалось у 48 процентов опрошенных россиян, 33 процента людей волнует коррупция в стране, экономический кризис беспокоит 30 процентов жителей страны, столько же опрошенных волнуются, что в обществе существует расслоение на бедных и богатых.
31 процент респондентов волнует недоступность многих видов медицинского обслуживания, а 21 процент россиян – недоступность образования.
При этом до 25 процентов возросла среди жителей России обеспокоенность экологией – ухудшением состояния окружающей среды, в то время, когда в аналогичный период 2017 года это волновало только 14 процентов респондентов. С 15 до 21 процента выросла обеспокоенность россиян по поводу кризиса нравственности, морали и культуры.
Теракты в Чечне и на Северном Кавказе волнуют только три процента опрошенных, столько же процентов обеспокоены конфликтами во власти, а проблема СПИДа тревожит четыре процента россиян.
«Это означает, что резко вырос уровень напряженности в стране. Причем это не беспокойство какой-то конкретной проблемой, а это повышение общей тревожности и недовольства», — пояснил Гудков.
В опросе участвовали 1600 совершеннолетних жителей из 52 субъектов России.
Комментарии