ИА «Ореанда-Новости». Левада-центр, который занимается социологическими исследованиями, зафиксировал резкий рост напряженности в обществе. Социологи отмечают, что у россиян почти на треть выросла обеспокоенность всеми социальными проблемами.



Социологи отмечают, что у жителей России возросла обеспокоенность социальными проблемами, это следует из данных исследования, проведённого специалистами Левада-центра. При этом в первую очередь россиян заботят вопросы, связанные с их доходами и общим благосостоянием. Полученные в последнем исследовании данные сравнили с теми, что были сделаны в аналогичный период прошлого года.



«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась частота выбора практически всех проблем», — сообщили в центре.

Так, россияне больше всего обеспокоены ростом цен в стране, об этом сообщили 72 процента опрошенных. Обеспокоенность безработицей оказалось у 48 процентов опрошенных россиян, 33 процента людей волнует коррупция в стране, экономический кризис беспокоит 30 процентов жителей страны, столько же опрошенных волнуются, что в обществе существует расслоение на бедных и богатых.

31 процент респондентов волнует недоступность многих видов медицинского обслуживания, а 21 процент россиян – недоступность образования.

При этом до 25 процентов возросла среди жителей России обеспокоенность экологией – ухудшением состояния окружающей среды, в то время, когда в аналогичный период 2017 года это волновало только 14 процентов респондентов. С 15 до 21 процента выросла обеспокоенность россиян по поводу кризиса нравственности, морали и культуры.



Теракты в Чечне и на Северном Кавказе волнуют только три процента опрошенных, столько же процентов обеспокоены конфликтами во власти, а проблема СПИДа тревожит четыре процента россиян.

Лев Гудков, директор Левада-центра, сообщил, что почти на треть возросла обеспокоенность у россиян каждой из проблем. Похожие показатели были зафиксированы в 1998 году, перед дефолтом, отметил Гудков. Его слова передаёт «Интерфакс».В опросе участвовали 1600 совершеннолетних жителей из 52 субъектов России.