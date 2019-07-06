ИА «Ореанда-Новости». Основная версия аварии катамарана в Чёрном море – перегруз судна, пишет «Интерфакс».



Об этом рассказал заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов. Он сообщил, что авария произошла, когда катамаран отплывал от берега. Всего на судне было 55 человек, хотя вместимость катамарана – 11 человек.



Прокурор рассказал, что капитан катамарана не не имел лицензии на пассажиров морским транспортом.



Накануне вечером в Чёрном море близ Джубги перевернулся прогулочный катамаран, на котором, по данным СК РФ, находились 55 человек, в том числе, 12 детей. Две женщины погибли. Возбуждено уголовное дело.