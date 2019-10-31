31.10.2019, 21:30
У клининговых компаний изымают документы для проверки
ИА «Ореанда-Новости». В 6 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург, проводится изъятие документов клининговых компаний.
Процедура выемки документации поможет выявить нарушения в налоговом и трудовом законодательстве. Изъятие документов производится сотрудниками ФСБ и ФНС на основании статьи 183 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Список клининговых компаний включает более 20 организаций, сообщает издательство «Комерсантъ».
Налоговыми органами будет проведено детальное изучение полученных документов на правильность проведения договоров с контрагентами и на исчисление налоговой базы. ФНС предполагает, что клининговые фирмы из списка не заключают трудовые договоры с работниками и используют незаконные схемы оптимизации налогов.
Процедура выемки документации поможет выявить нарушения в налоговом и трудовом законодательстве. Изъятие документов производится сотрудниками ФСБ и ФНС на основании статьи 183 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Список клининговых компаний включает более 20 организаций, сообщает издательство «Комерсантъ».
Налоговыми органами будет проведено детальное изучение полученных документов на правильность проведения договоров с контрагентами и на исчисление налоговой базы. ФНС предполагает, что клининговые фирмы из списка не заключают трудовые договоры с работниками и используют незаконные схемы оптимизации налогов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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