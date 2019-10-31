Процедура выемки документации поможет выявить нарушения в налоговом и трудовом законодательстве.. Список клининговых компаний включает более 20 организаций, сообщает издательство «Комерсантъ».Налоговыми органами будет проведено детальное изучение полученных документов на правильность проведения договоров с контрагентами и на исчисление налоговой базы. ФНС предполагает, что клининговые фирмы из списка