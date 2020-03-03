ИА «Ореанда-Новости». Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что первые анализы не выявили заражение коронавирусом у тех, кто контактировал с заражённым москвичом, пишет RT.



По словам Раковой, первые пробы показали отрицательные результаты. При этом, по её словам, полностью доказать, что человек здоров можно будет только после всех исследований.



Ранее сообщалось, что врачи подтвердили китайский коронавирус у москвича, прилетевшего из Италии. В итоге пришлось госпитализировать 24 человек, с которыми он контактировал.