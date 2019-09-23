ИА «Ореанда-Новости». Полиция проводит обыск у координатора штаба оппозиционера Алексей Навального в Омске Ольги Картавцевой, пишет «Интерфакс».



Картавцева рассказала, что около семи утра по местному времени к ней нагрянула полиция. Сейчас, как сообщили в штабе, связи с ней не стало. Идёт обыск. О следственных действиях в Омске рассказал и сам Навальный.



Отмечается также, что на её счетах было заблокировано 75 миллионов рублей. Обыски у других активистов не проводят.