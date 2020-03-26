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Отмечается, что вирус у артиста спровоцировал двустороннюю пневмонию.Накануне появилась информация, что народный артист РСФСР был переведён в реанимацию лечебного учреждения для инфицированных коронавирусом в Коммунарке. Было заявлено, что певец начал задыхаться, у него случилось снижение процента кислорода в крови.