Отмечается, что, если эти личинки попадут в организм человека, он заразится трихинеллёзом. При этом доя заражения достаточно съесть всего около 10 граммов «больного» мяса. Эти личинки опасны, потому что от них нельзя избавиться даже если обработать мясо термически или засолить.Сейчас на Сахалине открыли сезон охоты на бурого медведя. В Россельхознадзоре предупреждают, что при попадании в организм личинки могут разрушить мышцы человека. При этом «зараза» может жить в организме годами.