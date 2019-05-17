Это выяснила Генеральная прокуратора РФ и Федеральная служба безопасности при проверке доходов и расходов чиновника.Среди них числятся квартиры и земельные участки. У чиновника есть даже собственная база отдыха, кадастровая стоимость которой оценена в 935,7 миллионов рублей. В обнаруженных специалистами бумагах у чиновника "на балансе" значатся четыре автомобиля. В основном, это элитные, дорогие машины: Land Cruiser, Mercedes S350, Audi А8, Audi Q5. Общая стоимость личного автопарка Постриганя составила 9,4 миллиона рублей. Прокуратура проверила и банковские счета афериста: около трёх миллиардов рублей обнаружили и там.Он брал взятки, чтобы лично обогатиться.Со стороны государственного обвинителя готовится иск в Клинский городской суд Московской области - незаконно нажитое имущество будет извлечено у Постриганя в пользу государства.Будучи в должности главы Клинской администрации, Александр Постригань предоставил заведомо ложные сведения о том, что построенный жилой дом в Клину был готов к эксплуатации. Следствием установлено, что Постригань даже знал, что принимаемый им строительный объект достроен не был.