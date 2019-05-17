17.05.2019, 18:38
У московского чиновника обнаружили 4 млрд рублей: подан иск о взыскании его активов
ИА "Ореанда-Новости" Депутат совета Клинского района Московской области Александр Постригань оказался владельцем состояния в 4 миллиарда рублей. Это выяснила Генеральная прокуратора РФ и Федеральная служба безопасности при проверке доходов и расходов чиновника.
В результате проверки установлено, что в собственности у Постриганя оказалось 407 объектов недвижимости. Среди них числятся квартиры и земельные участки. У чиновника есть даже собственная база отдыха, кадастровая стоимость которой оценена в 935,7 миллионов рублей. В обнаруженных специалистами бумагах у чиновника "на балансе" значатся четыре автомобиля. В основном, это элитные, дорогие машины: Land Cruiser, Mercedes S350, Audi А8, Audi Q5. Общая стоимость личного автопарка Постриганя составила 9,4 миллиона рублей. Прокуратура проверила и банковские счета афериста: около трёх миллиардов рублей обнаружили и там.
В настоящий момент Александру Постриганю выдвинуто обвинение, согласно которому чиновник, используя своё служебное положение, превысил должностные полномочия. Он брал взятки, чтобы лично обогатиться.
У привлечённого к уголовной ответственности чиновника будут отобраны все его активы. Со стороны государственного обвинителя готовится иск в Клинский городской суд Московской области - незаконно нажитое имущество будет извлечено у Постриганя в пользу государства.
Примечательно, что Постригань уже пытался вылететь из России в 2018 году - правоохранительные органы задержали его в аэропорту Шереметьево. Будучи в должности главы Клинской администрации, Александр Постригань предоставил заведомо ложные сведения о том, что построенный жилой дом в Клину был готов к эксплуатации. Следствием установлено, что Постригань даже знал, что принимаемый им строительный объект достроен не был. Тогда 34 миллиона рублей "задолжал" чиновник из Московской области государству.
В результате проверки установлено, что в собственности у Постриганя оказалось 407 объектов недвижимости. Среди них числятся квартиры и земельные участки. У чиновника есть даже собственная база отдыха, кадастровая стоимость которой оценена в 935,7 миллионов рублей. В обнаруженных специалистами бумагах у чиновника "на балансе" значатся четыре автомобиля. В основном, это элитные, дорогие машины: Land Cruiser, Mercedes S350, Audi А8, Audi Q5. Общая стоимость личного автопарка Постриганя составила 9,4 миллиона рублей. Прокуратура проверила и банковские счета афериста: около трёх миллиардов рублей обнаружили и там.
В настоящий момент Александру Постриганю выдвинуто обвинение, согласно которому чиновник, используя своё служебное положение, превысил должностные полномочия. Он брал взятки, чтобы лично обогатиться.
У привлечённого к уголовной ответственности чиновника будут отобраны все его активы. Со стороны государственного обвинителя готовится иск в Клинский городской суд Московской области - незаконно нажитое имущество будет извлечено у Постриганя в пользу государства.
Примечательно, что Постригань уже пытался вылететь из России в 2018 году - правоохранительные органы задержали его в аэропорту Шереметьево. Будучи в должности главы Клинской администрации, Александр Постригань предоставил заведомо ложные сведения о том, что построенный жилой дом в Клину был готов к эксплуатации. Следствием установлено, что Постригань даже знал, что принимаемый им строительный объект достроен не был. Тогда 34 миллиона рублей "задолжал" чиновник из Московской области государству.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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