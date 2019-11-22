22.11.2019, 09:02
У мужчины в аэропорту города Екатеринбурга были украдены 30 миллионов рублей
ИА «Ореанда-Новости» На портале "Екатеринбург Онлайн" было заявлено о том, что трое грабителей, которые были вооружены, отобрали сумку с деньгами у мужчины. В сумке лежали тридцать миллионов рублей.
Ограбление произошло неподалёку от одного из терминалов аэропорта Кольцово, расположенного в городе Екатеринбурге. Мужчина после ограбления попал в больницу. Он был ранен из травматического оружия.
Как сообщает издание, нападавшие уехали с места преступления на машине. Позже автомобиль, который был преступниками подожжён, нашли в лесу. Сейчас в Екатеринбурге объявлен план "Перехват".
Ограбление произошло неподалёку от одного из терминалов аэропорта Кольцово, расположенного в городе Екатеринбурге. Мужчина после ограбления попал в больницу. Он был ранен из травматического оружия.
Как сообщает издание, нападавшие уехали с места преступления на машине. Позже автомобиль, который был преступниками подожжён, нашли в лесу. Сейчас в Екатеринбурге объявлен план "Перехват".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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