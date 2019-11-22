Ограбление произошло неподалёку от одного из терминалов аэропорта Кольцово, расположенного в городе Екатеринбурге. Мужчина после ограбления попал в больницу. Он был ранен из травматического оружия.Как сообщает издание, нападавшие уехали с места преступления на машине. Позже автомобиль, который был преступниками подожжён, нашли в лесу. Сейчас в Екатеринбурге объявлен план "Перехват".