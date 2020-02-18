ИА «Ореанда-Новости». Все эвакуированные и помещённые в карантин россияне из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса, здоровы, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что результаты повторных анализов показали, что коронавирусной инфекции нет. «Все эвакуированные из Китая в Тюмень здоровы», - заявили в тюменском Минздраве.



Карантин для эвакуированных в Тюмень из китайского Уханя закончится 19 февраля.