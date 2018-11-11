11.11.2018, 13:17
У неплательщиков алиментов предлагают забирать жильё
ИА «Ореанда-Новости». Россияне считают, что должников по алиментам надо принудительно устраивать на работу, а у самых злостных забирать единственное жильё. Такие предложения граждане России высказали в рамках опроса, который проводила Федеральная служба судебных приставов.
Опрос проходил на сайте ФССП в течение сентября. Всего от россиян поступило около 6 тысяч предложений и замечаний. Так, некоторые высказались за то, чтобы принудительно направлять алиментщиков, у которых нет работы, в центры занятости. Кроме того, предлагается закрепить эту обязанность на законодательном уровне.
В ФССП отметили, что для самых злостных неплательщиков алиментов граждане предложили более радикальные меры. Так, если родитель продолжает уклоняться от своего долга, предлагается прописать в законе возможность забрать у него жильё, даже если оно единственное. Такое наказание участники опроса предлагают применять к тем, у кого, например, долг по алиментам более полумиллиона рублей. Кроме того, респонденты уверены, что нужно обязать работодателей проверять кандидатов на должность на наличие исполнительных производств по задолженностям и сообщать о них в Службу судебных приставов. Участники опроса полагают, что у сегодня у приставов есть все полномочия доя принудительного взыскания алиментов. В ФССП также отметили, что во время опроса в службу поступило и много благодарностей в адрес приставов.
Ранее в Федеральной службу судебных приставов сообщали, что по состоянию на начало октября у приставов было почти 836 тысяч исполнительных производств по алиментам. При этом по 668 тысячам из них задолженность удерживается из зарплаты и других доходов должников. Еще по 87 тысячам было арестовано имущество. Кроме того, отмечают в ФССП, на каждого 16-го неплательщика алиментов возбуждено дело об административном правонарушении за неуплату, а в отношении каждого 33-го – уголовное. Приставы также отмечают, что у каждого второго неплательщика нет права выехать за границу, а каждый шестой ограничен в праве управления автомобилем.
Опрос проходил на сайте ФССП в течение сентября. Всего от россиян поступило около 6 тысяч предложений и замечаний. Так, некоторые высказались за то, чтобы принудительно направлять алиментщиков, у которых нет работы, в центры занятости. Кроме того, предлагается закрепить эту обязанность на законодательном уровне.
В ФССП отметили, что для самых злостных неплательщиков алиментов граждане предложили более радикальные меры. Так, если родитель продолжает уклоняться от своего долга, предлагается прописать в законе возможность забрать у него жильё, даже если оно единственное. Такое наказание участники опроса предлагают применять к тем, у кого, например, долг по алиментам более полумиллиона рублей. Кроме того, респонденты уверены, что нужно обязать работодателей проверять кандидатов на должность на наличие исполнительных производств по задолженностям и сообщать о них в Службу судебных приставов. Участники опроса полагают, что у сегодня у приставов есть все полномочия доя принудительного взыскания алиментов. В ФССП также отметили, что во время опроса в службу поступило и много благодарностей в адрес приставов.
Ранее в Федеральной службу судебных приставов сообщали, что по состоянию на начало октября у приставов было почти 836 тысяч исполнительных производств по алиментам. При этом по 668 тысячам из них задолженность удерживается из зарплаты и других доходов должников. Еще по 87 тысячам было арестовано имущество. Кроме того, отмечают в ФССП, на каждого 16-го неплательщика алиментов возбуждено дело об административном правонарушении за неуплату, а в отношении каждого 33-го – уголовное. Приставы также отмечают, что у каждого второго неплательщика нет права выехать за границу, а каждый шестой ограничен в праве управления автомобилем.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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