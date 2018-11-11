Опрос проходил на сайте ФССП в течение сентября. Всего от россиян поступило около 6 тысяч предложений и замечаний. Так, некоторые высказались за то, чтобы принудительно направлять алиментщиков, у которых нет работы, в центры занятости. Кроме того, предлагается закрепить эту обязанность на законодательном уровне.В ФССП отметили, что для самых злостных неплательщиков алиментов граждане предложили более радикальные меры. Так,Такое наказание участники опроса предлагают применять к тем, у кого, например, долг по алиментам более полумиллиона рублей. Кроме того, респонденты уверены, что. Участники опроса полагают, что у сегодня у приставов есть все полномочия доя принудительного взыскания алиментов. В ФССП также отметили, что во время опроса в службу поступило и много благодарностей в адрес приставов.Ранее в Федеральной службу судебных приставов сообщали, что по состоянию. Кроме того, отмечают в ФССП, на каждого 16-го неплательщика алиментов возбуждено дело об административном правонарушении за неуплату, а в отношении каждого 33-го – уголовное. Приставы также отмечают, что у каждого второго неплательщика нет права выехать за границу, а каждый шестой ограничен в праве управления автомобилем.