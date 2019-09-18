Причина заключается в попытках представителей средств массовой информации проникнуть в палату.

Охрана выставлена не только на этаже медицинского учреждения, но и у дверей палаты. Актрису оберегают от излишнего внимания круглыми сутками. Такое решение было принято администрацией частной элитной клиники, которая расположена в центре города Москвы. Решение было продиктовано неоднократными попытками представителей съёмочных групп пробраться к заслуженной артистке Российской Федерации.

В настоящее время Анастасия Заворотнюк находится в сознании, она способна дышать самостоятельно. В целом, медицинские специалисты оценивают состояние артистки как тяжёлое. Ранее сообщалось, что Заворотнюк находится в коме и её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, что Анастасии Заворотнюк поставили диагноз «рак головного мозга четвёртой степени». Нейрохирурги зафиксировали на днях у неё неврологический синдром «парез руки», в результате чего мышечная сила существенно снижается. Актриса вернулась в столицу после курса лечения, пройденного в Польше. В России лишь одна из частных клиник, расположенных в центре Москвы, решилась принять Заворотнюк к себе в стационар.

Родственники и близкие артистки не дают развёрнутых комментариев о болезни Заворотнюк. Также стало известно, что супруг Анастасии – известный фигурист Пётр Чернышов остаётся участником ледового шоу «Руслан и Людмила». Это заявление вызвало волну отрицательных комментариев от поклонников этой звёздной пары.