ИА «Ореанда-Новости» Эксперты выяснили, кто из людей предпенсионного и пенсионного возраста имеет большие шансы получить работу. Так, востребованными, по мнению специалистов, будут пожилые женщины с высшим образованием. Среди мужчин старшего возраста работу смогут получить опытные специалисты со средним профессиональным образованием. Такие результаты исследования озвучили в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Пенсионная реформа стартовала в России с 2019 года, завершиться она должна к 2034 году, возраст выхода на пенсию для мужчин составит 65 лет, для женщин – 60.