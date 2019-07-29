ИА «Ореанда-Новости» У подножья скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде были найдены снаряды времён Великой Отечественной войны. Все боеприпасы были уничтожены сапёрами мотострелкового соединения Южного военного округа. Об этом рассказал глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Снаряды были найдены рабочими, проводившими реставрацию памятника. Сапёры извлекли боеприпасы из земли, а позже подорвали на полигоне.