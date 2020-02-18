18.02.2020, 20:04
У рэпера Джигана впервые родился сын
ИА «Ореанда-Новости». Российский рэпер Джиган стал отцом в четвёртый раз – у него родился первый сын, пишет «МК».
О радостном событии сообщил сам артист в своём Instagram. До этого у него были исключительно дочери: Ариэла, Лея и Майя. Ребёнка назвали Денисом.
Супруга рэпера Оксана Самойлова родила малыша в одном из клиник в Майами. В США семья рэпера будет жить до декабря этого года.
О радостном событии сообщил сам артист в своём Instagram. До этого у него были исключительно дочери: Ариэла, Лея и Майя. Ребёнка назвали Денисом.
Супруга рэпера Оксана Самойлова родила малыша в одном из клиник в Майами. В США семья рэпера будет жить до декабря этого года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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