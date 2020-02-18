О радостном событии сообщил сам артист в своём Instagram. До этого у него были исключительно дочери: Ариэла, Лея и Майя. Ребёнка назвали Денисом.Супруга рэпера Оксана Самойлова родила малыша в одном из клиник в Майами. В США семья рэпера будет жить до декабря этого года.