ИА «Ореанда-Новости» Родственники россиянки Марии Бутиной которая находится в тюрьме в США, пока не могут приехать и навестить её, так как существуют проблемы с визой. Об этом заявил отец девушки Валерий Бутин.

Он рассказал, что проблема кроется в получении визы США, это занимает очень много времени. Вероятность того, что близкие Бутиной смогут навестить её, крайне мала. 5 ноября Мария должна освободиться, однако, как сообщил её отец, могут возникнуть сложности со сроками депортации.