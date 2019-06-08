Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что сейчас идёт обсуждение единой валюты России и Белоруссии.





По его словам, пункт о единой валюте прописан в союзном договоре между двумя государствами. Орешкин отметил, что встречаются Центральный банки двух стран и детально все обсуждают.





Министр экономразвития Белоруссии Дмитрий Крутой, в свою очередь отметил, что сначала нужно создать единое экономическое пространство, а уже потом говорить о валюте.