08.06.2019, 23:28
У России и Белоруссии может появиться единая валюта
ИА «Ореанда-Новости». Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что сейчас идёт обсуждение единой валюты России и Белоруссии.
По его словам, пункт о единой валюте прописан в союзном договоре между двумя государствами. Орешкин отметил, что встречаются Центральный банки двух стран и детально все обсуждают.
Министр экономразвития Белоруссии Дмитрий Крутой, в свою очередь отметил, что сначала нужно создать единое экономическое пространство, а уже потом говорить о валюте.
По его словам, пункт о единой валюте прописан в союзном договоре между двумя государствами. Орешкин отметил, что встречаются Центральный банки двух стран и детально все обсуждают.
Министр экономразвития Белоруссии Дмитрий Крутой, в свою очередь отметил, что сначала нужно создать единое экономическое пространство, а уже потом говорить о валюте.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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