ИА «Ореанда-Новости». Несколько крупных компаний планируют совместно создать AliExpress Russia.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон», Mail.Ru Group и партнёр с китайской стороны Alibaba завершили переговоры по обсуждению новой совместной компании AliExpress Russia. Предприятие будет осуществлять деятельность в сфере электронного шопинга.

У организации будут два директора – Лю Вэй, руководитель интернет-магазина в России, и Дмитрий Сергеев, первый заместитель директора Mail.ru. Сам же директор Mail.Ru Group Борис Добродеев станет председателем совета директоров новой компании.

Ранее уже было подписано соглашение о создании предприятия, однако подробности было обговорены только осенью.