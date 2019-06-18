ИА «Ореанда-Новости»   За некошеную траву и мусор у россиян будут изымать земельные участки, такое предложение внесло минэкономразвития.  Заросший сорняками участок и бытовой мусор на нём является нарушением требований пожарной безопасности.  Поправки были внесены в Земельный и Гражданский кодексы.

Если законопроект будет принят, то изымать частные участки будут через суд. Однако перед этим надзорные ведомства должны будут  выдать хозяину участка предписание, согласно которому в течение полугода все нарушения должны быть устранены.