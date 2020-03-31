ИА «Ореанда-Новости». Российский Минюст объявил о том, что переводит оформление услуг по регистрации актов гражданского состояния на дистанционный формат, пишут «Известия».



Теперь в России в удалённом формате будут оказываться услуги сервисов «Рождение ребёнка» и «Утрата близкого человека». Ранее соответствующее поручение дал премьер Михаил Мишустин.



Отмечается, что сегодня в электронном виде уже возможна подача актов о рождении и заключении брака.