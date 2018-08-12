ИА «Ореанда-Новости». Правительство Российской Федерации приняло новый законопроект, который вступит в силу уже 1 января 2019 года. Он заменит старый закон, который использовался на территории страны, начиная с 1998 года.

Стало известно, что новый законопроект затронет вопрос о дачных участках жителей Российской Федерации. Основным ожидаемым изменением станет корректировка способов расчета садоводческих товариществ и дачников. Отныне данные операции будут производиться только через расчетный счёт.



Даже взносы в садоводческое товарищество должны будут производиться безналичным способом. Поэтому, согласно законопроекту, дачникам придется выбрать представителя от товарищества в банк, путём голосования. Также стоит предусмотреть открытие расчетного счета до начала 2019 года.

Сообщается, что в случае, когда садоводческое товарищество уже имеет расчетный счет, переходить на новый не требуется. Вполне возможно воспользоваться уже имеющимся, если он удовлетворяет всем требованиям законодательства.



Отмечается, что за операции банки будут взимать комиссию, которая будет рассчитана для каждого случая в отдельности. Сумма или процент комиссионных отчислений будут зависеть от банка.



Каждому садоводу – участнику товарищества – будут выдавать квитанцию, с которой можно будет обратиться в суд, в случае каких-либо правонарушений.

Ранее сообщалось, что органы местного самоуправления получат возможность изымать или сносить постройки на земельных участках, которые были оформлены неправильно. Согласно новому законопроекту, дачники, не собирающиеся оформлять все по закону, могут лишиться своей недвижимости даже без официального решения суда.



Поправки в Гражданском кодексе были приняты уже в мае текущего года.

Отмечается, что изменения будут применены не только к способу взимания взносов, но также и к порядку их начисления. Согласно законопроекту, вступительные, паевые и дополнительные взносы теперь упраздняются. На плечах дачников останется только бремя от членских и целевых взносов.

С 1 января 2019 года изменится порядок выборов правления садоводческого товарищества. Изменился срок правления председателя товарищества. С нового года его будут выбирать на целых пять лет, а не на два года, как было принято ранее. Отмечается, что с составом правления дачникам придется определиться уже до конца декабря 2018 года.