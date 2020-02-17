17.02.2020, 13:40
У россиянки, находящейся на борту круизного лайнера, был выявлен коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». У россиянки, находящейся на борту круизного лайнера, был выявлен коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Японии на официальном аккаунте в сети Facebook. Россиянка будет доставлена в местную больницу, где пройдёт полный курс лечения.
Стоит отметить, что по данным телеканала NHK, на борту лайнера Diamond Princess было выявлено 454 случая заражения новым видом вируса COVID-19. Всего на борту круизного лайнера находились 3,7 тысячи человек, включая экипаж, в том числе 24 россиянина. С 3 февраля Diamond Princess находится на 14-дневном карантине в японском порту Иокогама.
Некоторые страны сегодня, 17 февраля, начали эвакуировать своих граждан, которые прошли 14-дневный карантин без признаков заражения коронавирусом.
Стоит отметить, что по данным телеканала NHK, на борту лайнера Diamond Princess было выявлено 454 случая заражения новым видом вируса COVID-19. Всего на борту круизного лайнера находились 3,7 тысячи человек, включая экипаж, в том числе 24 россиянина. С 3 февраля Diamond Princess находится на 14-дневном карантине в японском порту Иокогама.
Некоторые страны сегодня, 17 февраля, начали эвакуировать своих граждан, которые прошли 14-дневный карантин без признаков заражения коронавирусом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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