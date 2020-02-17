. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Японии на официальном аккаунте в сети Facebook.Стоит отметить, что по данным телеканала NHK, на борту лайнера Diamond Princess было выявлено 454 случая заражения новым видом вируса COVID-19. Всего на борту круизного лайнера находились 3,7 тысячи человек, включая экипаж, в том числе 24 россиянина.Некоторые страны сегодня, 17 февраля, начали эвакуировать своих граждан, которые прошли 14-дневный карантин без признаков заражения коронавирусом.