Инициатором закона выступил 44-летний депутат Государственной Думы, член политической фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин. Он разработал соответствующую документацию к закону и внес её на рассмотрение Госдумы. Депутаты Государственной Думы приняли данный документ в трёх чтениях, члены Совета Федерации дали своё одобрение.Согласно новому закону устанавливается срок для изъятия полученных по наследству иностранных финансовых инструментов в течение шести месяцев с момента регистрации перехода права на них. Изменение позволит принять наследство и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, входящих в состав такого имущества. Согласно тексту, приведенному в пояснительной записке к данному документу, в настоящее время государственный служащий является нарушителем этого запрета, когда он принимает решение о принятии такого наследства. При этом время на отказ от него до принятия вышеуказанного закона законодательством не предусматривалось.