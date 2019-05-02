ИА «Ореанда-Новости» Два случая смерти от бубонной чумы были зарегистрированы в Монголии в провинции Баян-Улгий, граничащий с российскими республиками Алтай и Тыва.

Сейчас в регионе введён карантин, местные власти пытаются воспрепятствовать распространению заболевания. Об этом передаёт китайское информационное агентство «Синьхуа». Возбудителем бубонной чумы является Yersinia pestis (чумная палочка), её распространителями могут быть блохи на крысах, сурках и других грызунах.