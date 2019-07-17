Такое стало возможным из-за недавно обнародованного постановления градоначальника Екатеринбурга.

Согласно этому документу, в Екатеринбурге утвердили новый проект планировки и межевания на территории, очерченной следующими улицами: Татищева, Юрия Исламова, Металлургов. В пределы участка входит также набережная Верх-Исетского пруда и Большой Конный полуостров. Постановление, подписанное мэром города Екатеринбурга Александром Высокинским, опубликовано на официальном сайте администрации города. В нём перечислены участки, которые хотят изъять для последующей застройки на этой территории жилых объектов. 541 собственник может остаться без своего земельного участка в двенадцати коллективных садах. Кроме этого, екатеринбургская администрация подготовила ещё один перечень запланированных к изъятию земель для муниципальных нужд. В нём числится ещё 54 земельных участка.

Стоит отметить, что территория ВИЗ-Правобережный давно находится под пристальным вниманием местных властей. Так, сначала её хотели изъять под строительство ЭКСПО. Однако, борьбу за строительство объекта город проиграл. Позднее власти решили использовать этот участок под строительство объектов Универсиады, которая состоится в 2023 году. Но, рассмотрев другой земельный участок, который был уже в муниципальной собственности и обладал всеми основными средствами инфраструктуры, губернатор региона Евгений Куйвашев принял решение оставить ВИЗ-Правобережный для других нужд. В настоящее время здесь решено было построить жилые дома. Уже началась работа по проектированию и назначен застройщик. 580 тысяч квадратных метров жилья ожидают екатеринбуржцев в этом районе.