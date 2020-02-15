Стоит отметить, что это не первый случай возгорания гаджетов. В январе этого года произошло аналогичное происшествие в городе Дзержинский в Волгоградской области. В прошлый раз при взрыве телефона никто не пострадал, только загорелась куртка, в кармане которой находился аппарат.







