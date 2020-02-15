15.02.2020, 12:06
У школьника в руках взорвался телефон
ИА «Ореанда-Новости». У школьника в руках взорвался телефон. Инцидент произошёл в Волгограде вчера, 14 февраля. 11-летний мальчик получил травмы рук.
В ходе расследования стали известны подробности происшествия. Школьник собирался в школу и положил телефон в карман брюк. Но через некоторое время подросток почувствовал, что гаджет начал нагреваться. Мальчик достал телефон из кармана именно в тот момент, когда аппарат загорелся и взорвался. Школьник был госпитализирован в местную больницу в ожогами кистей рук.
В ходе расследования стали известны подробности происшествия. Школьник собирался в школу и положил телефон в карман брюк. Но через некоторое время подросток почувствовал, что гаджет начал нагреваться. Мальчик достал телефон из кармана именно в тот момент, когда аппарат загорелся и взорвался. Школьник был госпитализирован в местную больницу в ожогами кистей рук.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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