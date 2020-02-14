14.02.2020, 19:32
У сына Арсланова вымогают деньги за освобождение отца
ИА «Ореанда-Новости». У сына главы Генштаба России Арслана Арсланова вымогают деньги за освобождение отца.
Сын генерал-полковника сообщил, что 2 дня назад ему пришло СМС-сообщение с неизвестного номера, в котором указано, что Арсланову необходимо созвониться с Игорем Борисовичем и договориться о передаче 150 миллионов рублей. В этом случае глава Генштаба Халил Арсланов будет освобождён. Чуть позднее Арслан Арсланов получил сообщение в сети Telegram от вышеуказанного человека. «Игорь Борисович» написал, что 150 миллионов рублей он ждёт к субботе, 15 февраля. Передача денег должна будет состояться в вечернее время.
После этих сообщений начали поступать угрозы, что если семья Арслановых не передаст указанную сумму денег, то глава семейства может «не дожить» до суда или же «сгниёт в лагерях».
Арслан Арсланов обратился в Следственный комитет с заявлением об угрозах и вымогательстве.
Сын генерал-полковника сообщил, что 2 дня назад ему пришло СМС-сообщение с неизвестного номера, в котором указано, что Арсланову необходимо созвониться с Игорем Борисовичем и договориться о передаче 150 миллионов рублей. В этом случае глава Генштаба Халил Арсланов будет освобождён. Чуть позднее Арслан Арсланов получил сообщение в сети Telegram от вышеуказанного человека. «Игорь Борисович» написал, что 150 миллионов рублей он ждёт к субботе, 15 февраля. Передача денег должна будет состояться в вечернее время.
После этих сообщений начали поступать угрозы, что если семья Арслановых не передаст указанную сумму денег, то глава семейства может «не дожить» до суда или же «сгниёт в лагерях».
Арслан Арсланов обратился в Следственный комитет с заявлением об угрозах и вымогательстве.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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