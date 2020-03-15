ИА «Ореанда-Новости». У трёх заболевших COVID-19 в столице были выявлены первые отрицательные результаты. Об этом сообщила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова рассказала, что всего в Москве было зафиксировано 33 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Первого заболевшего выписали из больницы ещё 7 марта. На данный момент отрицательный результат анализов на коронавирус был зафиксирован у трёх пациентов столичных больниц. Заммэра считает, что эти показатели могут быть знаками скорого или уже наступившего выздоровления.

Ракова отметила, что все заражённые проходят необходимое лечение. 14 человек также идут на поправку, у них слабеют симптомы заболевания.