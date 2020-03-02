ИА «Ореанда-Новости».У вернувшегося из Италии россиянина зафиксировали заражение коронавирусом. Это официально подтвердили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Заболевание протекает в лёгкой форме.

В понедельник, 2 марта, наличие вируса COVID-2019 у гражданина РФ подтвердили врачи. Пациент находится в стабильном состоянии, добавили они.

Молодой человек вернулся в Россию 23 февраля из Италии, где и заболел за два дня до перелёта на родину. 27 числа мужчина обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован. Результаты лабораторного обследования показали наличие коронавируса в крови пациента.