У вернувшегося из Италии россиянина обнаружили коронавирус
ИА «Ореанда-Новости».У вернувшегося из Италии россиянина зафиксировали заражение коронавирусом. Это официально подтвердили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Заболевание протекает в лёгкой форме.
В понедельник, 2 марта, наличие вируса COVID-2019 у гражданина РФ подтвердили врачи. Пациент находится в стабильном состоянии, добавили они.
Молодой человек вернулся в Россию 23 февраля из Италии, где и заболел за два дня до перелёта на родину. 27 числа мужчина обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован. Результаты лабораторного обследования показали наличие коронавируса в крови пациента.Сейчас определён круг лиц, с кем контактировал заразившийся. Они находятся под наблюдением врачей. Взяты анализы для проведения необходимых лабораторных исследований.
Комментарии