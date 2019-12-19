19.12.2019, 19:39
У здания московского ФСБ была открыта стрельба, есть погибшие
ИА «Ореанда-Новости».У здания московского ФСБ была открыта стрельба, есть погибшие. Информация была опубликована в Telegram-канал 112 и других изданиях. Издательство «Ъ» ведёт прямой эфир с места происшествия.
По предварительным данным, трое неизвестных открыли стрельбу в приёмной ФСБ на Большой Лубянке. Двое нарушителей были застрелены на месте, одному удалось сбежать. Он открыл стрельбу на улице и забаррикадировался в одном из зданий. Мужчина продолжает отстреливаться. Также сообщили, что погиб 1 сотрудник ФСО. Также есть раненные.
К месту происшествия прибыли СОБР и дежурная группа Центра специального назначения. В зданиях и объектах ФСБ объявлен план «Крепость», а в Москве - план «Сирена».
По предварительным данным, трое неизвестных открыли стрельбу в приёмной ФСБ на Большой Лубянке. Двое нарушителей были застрелены на месте, одному удалось сбежать. Он открыл стрельбу на улице и забаррикадировался в одном из зданий. Мужчина продолжает отстреливаться. Также сообщили, что погиб 1 сотрудник ФСО. Также есть раненные.
К месту происшествия прибыли СОБР и дежурная группа Центра специального назначения. В зданиях и объектах ФСБ объявлен план «Крепость», а в Москве - план «Сирена».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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