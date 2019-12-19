Информация была опубликована в Telegram-канал 112 и других изданиях.По предварительным данным, трое неизвестных открыли стрельбу в приёмной ФСБ на Большой Лубянке. Двое нарушителей были застрелены на месте, одному удалось сбежать.Также сообщили, что погиб 1 сотрудник ФСО. Также есть раненные.К месту происшествия прибыли СОБР и дежурная группа Центра специального назначения. В зданиях и объектах ФСБ объявлен план «Крепость», а в Москве - план «Сирена».